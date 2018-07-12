مشاركة ليبية في مهرجان «مغرب الحكايات»

مشاركة ليبية في مهرجان «مغرب الحكايات» (فيسبوك)

شاركت ليبيا بدعم من الهيئة العامة للثقافة بالدورة الخامسة عشر للمهرجان الدولي «مغرب الحكايات» والتى تحمل عنوان «الغابة في مخيلة الشعوب»، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

ينظم المهرجان، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء ومن المقرر ان تختتم الجمعة، «جمعية لقاءات للتربية والثقافات» بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وضمن المشاركة الليبية بالمهرجان قدمت الثلاثاء فرقة درج للفنون الشعبية عرضا فنيا، بقصبة الوداية على ضفاف نهر ابي الرقراق بمدينة الرباط .

وشاركت فى المهرجان إلى جانب ليبيا كل من تونس والجزائر وموريتانيا ومصر والسودان والكويت والبحرين والعراق وعُمان وفرنسا وإسبانيا والسنغال وغانا وكونغو وغينيا وكوبا والهند وإندونيسيا والفلبين وبنما، فيما حلت الصين كضيف شرف.

ويهدف المهرجان التعمق في ثقافات الشعوب من خلال الفنون المحكية، واختير عنوان الغابة في مخيلة الشعوب محور للمهرجان لما يشكل من قاسم مشترك في التراث المحكي.