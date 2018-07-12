المغنية كاردي بي ترزق بطفلة

المغنية كاردي بي ترزق بطفلة (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الفنانة الأميركية كاردي بي، التي تعدّ من أشهر المغنيات في مجال الهيب هوب، ولادة ابنتها كالتشر كياري سيفوس.

ونشرت المغنية على حسابها في «إنستغرام» صورة لها عارية مع بطنها المنتفخ في قاعة مزينة بالورود أرفقتها باسم ابنتها وتاريخ ولادتها في العاشر من يوليو 2018، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وكانت الشابة البالغة من العمر 25 عامًا قد كشفت سابقًا عن جنس مولودها من مغني الراب أوفسيت أحد أعضاء فرقة «ميغوس»، وهو الطفل الأول لكاردي بي والرابع لأوفسيت الذي لديه ثلاثة أطفال من علاقات سابقة.

واسم الطفلة كالتشر كياري سيفوس مؤلف من اسم والد الفنانة كياري كندريل سيفوس واسم الألبومين «كالتشر» و«كالتشر 2» لفرقة «ميغوس».

وكاردي بي فنانة مولودة في برونكس واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانسار سرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل أعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة.

وأبقت حملها بداية طي الكتمان قبل أن تكشف عنه خلال مشاركتها في أبريل في برنامج «ساترداي نايت لايف» من خلال فستان أبيض ضيق يظهر بطنها المنتفخ، وتزوجت من أوفسيت في مراسم خاصة.