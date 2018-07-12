صدور أغنية جديدة للفنان الراحل توم بيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 11:10 صباحا
توم بيتي خلال حفل في تينيسي، 16 يونيو 2013 (أ ف ب)

كشفت عائلة توم بيتي الأربعاء عن أغنية جديدة لفنان الروك الأميركي الذي توفي العام الماضي، تمهيدًا لمجموعة موسيقية ستطرح للبيع في سبتمبر.

وأرفقت أغنية «كيب إيه ليتل سول» بشريط فيديو مركّب من تسجيلات ملتقطة خلال حفلات موسيقية أخذت من المحفوظات الشخصية للفنان، وفق «فرانس برس».

وعثر على هذه الأغنية التي تبرز موهبته في العزف على الغيتار بين تسجيلات الألبوم السابق «لونغ أفتر دارك» الصادر سنة 1982.

وستدرج «كيب إيه ليتل سول» في مجموعة موسيقية مؤلفة من أربعة ألبومات تحمل اسم «إن أميريكن تريجر» من المرتقب صدورها في الثامن والعشرين من سبتمبر.

وبحسب ابنة الفنان أدريا وأرملته دانا بيتي، ستغطي هذه المجموعة الموسيقية مسيرته الزاخرة بالأعمال الفنية على مدى أربعة عقود.

وتوفي المغني الذي اشتهر بأغنيات من قبيل «آي وونت باك داون» و«فري فالن» في أكتوبر 2017 إثر جرعة زائدة من الأدوية، منها مواد أفيونية، في دارته في ماليبو في كاليفورنيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا