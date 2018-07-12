صدور أغنية جديدة للفنان الراحل توم بيتي

توم بيتي خلال حفل في تينيسي، 16 يونيو 2013 (أ ف ب)

كشفت عائلة توم بيتي الأربعاء عن أغنية جديدة لفنان الروك الأميركي الذي توفي العام الماضي، تمهيدًا لمجموعة موسيقية ستطرح للبيع في سبتمبر.

وأرفقت أغنية «كيب إيه ليتل سول» بشريط فيديو مركّب من تسجيلات ملتقطة خلال حفلات موسيقية أخذت من المحفوظات الشخصية للفنان، وفق «فرانس برس».

وعثر على هذه الأغنية التي تبرز موهبته في العزف على الغيتار بين تسجيلات الألبوم السابق «لونغ أفتر دارك» الصادر سنة 1982.

وستدرج «كيب إيه ليتل سول» في مجموعة موسيقية مؤلفة من أربعة ألبومات تحمل اسم «إن أميريكن تريجر» من المرتقب صدورها في الثامن والعشرين من سبتمبر.

وبحسب ابنة الفنان أدريا وأرملته دانا بيتي، ستغطي هذه المجموعة الموسيقية مسيرته الزاخرة بالأعمال الفنية على مدى أربعة عقود.

وتوفي المغني الذي اشتهر بأغنيات من قبيل «آي وونت باك داون» و«فري فالن» في أكتوبر 2017 إثر جرعة زائدة من الأدوية، منها مواد أفيونية، في دارته في ماليبو في كاليفورنيا.