تأجيل عودة هاريسون فورد للعمل مع سبيلبرغ

النجم هاريسون فورد (الإنترنت)

أجلت «والت ديزني» طرح الجزء الخامس من سلسلة أفلام «إنديانا جونز»، بطولة هاريسون فورد، إلى 2021 لتتأخر بذلك عودة فورد لأداء دور المغامر الشهير على الشاشة الكبيرة.

وكان من المزمع طرح الفيلم العام 2019، لكن الموعد تأجل لاحقًا إلى 2020، حسب وكالة «رويترز»، الأربعاء.

وجاء قرار التأخير الجديد بعد تقارير نشرتها مؤسسات صحفية في هوليوود، وأفادت بأن سيناريو الفيلم ليس جاهزًا وأن كاتبًا آخر صار مكلفًا تعديله.

وسيعيد الجزء الجديد فورد للعمل مع المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ، لتقديم السلسلة الناجحة التي ضمت أربعة أجزاء، وحصدت قرابة ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي.

وأعلنت ديزني العام 2016 أنها ستنتج جزءًا خامسًا من «إنديانا جونز».