فتح باب المشاركة بالمهرجان الأدبي لإبداع اليافعين في ليبيا

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 03:46 مساء
فتح باب المشاركة بالمهرجان الأدبي لإبداع اليافعين في ليبيا

أعلنت منظمة آمالنا للإعلام والتنمية الشاملة عن بدء قبول طلبات المشاركة في المهرجان الأدبي لإبداع اليافعين على مستوى ليبيا، الذي ستبدأ فعالياته في الفترة ما بين 28- 29 يوليو الجاري في السرايا الحمراء.

وأوضح عضو اللجنة الإعلامية للمهرجان، أشرف شناك، أن من شروط قبول المشاركات أن يكون المشترك عمره ما بين 13 إلى 17 عامًا، وهي الفئة العمرية التي تسمى باليافعين.

وأضاف شناك، أنه ستقام على هامش المهرجان عدة أمسيات شعرية وقصصية، إضافة إلى الندوات الثقافية، وتشمل المسابقة مجال الخاطرة، القصة القصيرة، المقالة، والشعر الفصيح.

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