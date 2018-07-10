عرض «عقول خطرة» في بنغازي

عرض فيلم «عقول خطرة» في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، الفيلم الأميركي «dangerous minds» أو عقول خطرة، من إنتاج العام 1995، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم للمخرج جون إن. سميث وكَتَب السيناريو رونالد باس، وبطولة كل من ميشيل فايفر، بروكلين هاريس ويد دومينوكوز، رينولى سانتيغو، ومدة الفيلم 94 دقيقة.

وتدور قصة الفيلم المأخوذة عن قصة حقيقية حول المدرسة لوان جونسون التى تقرر ترك عملها بالجيش الأميركي والاتجاه للتدريس في مدرسة بإحدى المدن النائية بكاليفورنيا، وتفاجأ بأن فصلها مؤلف من الطلبة المنبوذين من جنسيات وأعراق مختلفة لديهم مشاكل اجتماعية وليس لديهم أدنى اهتمام بالتعليم.

حقق الفيلم إيرادات ضخمة بشباك التذاكر بعد عرضه، وجمع أكثر من 179 مليون دولار عالميًا.