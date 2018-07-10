بيونسيه وجاي زي نجما حفلة مهداة لمانديلا

بيونسيه وجاي زي نجما حفلة مهداة لمانديلا (ف ب)

ستكون بيونسيه وزوجها جاي-زي نجمي حفلة تنظم في الثاني من ديسمبر في جوهانسبورغ في الذكرى المئوية الأولى لولادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق نلسون مانديلا، على ما أعلن المنظمون.

وستشكل الحفلة التي ستنقل عبر العالم تكريمًا لبطل مكافحة نظام الفصل العنصري وستركز على الجهود الدولية للقضاء على الفقر في العالم، على ما أوضحت منظمة «غلوبال سيتيزن»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وسيستضيف ملعب «إف إن بي» في سويتو مدينة الصفيح الشهيرة، مغني فرقة «كولدبلاي» كريس مارتن ومغني «بيرل جام» إيدي فيدر، فضلًَا عن إيد شيران وفاريل وليامز وآشر، وعلى صعيد النجوم الأفارقة، يشارك منتج موسيقى الهيب هوب الجنوب أفريقي كاسبر نيوفيست، والنيجيريون ويزكيد ودبانج وفيمي كوتي نجل أسطورة الأفروبيت فلة كوتي.

وتأمل «غلوبال سيتيزن» بجمع مليار دولار من التبرعات لمساعدة أفقر الفقراء على أن يخصص نصف المبلغ إلى النساء والفتيات.

وقال مؤسس «غلوبال سيتيزن» هيو إيفانز إن نلسون مانديلا كان مثالًا يقتدى به بسبب التزامه المصالحة الوطنية والديمقراطية ومكافحته الفقر وتحسين الخدمات الصحية.

وخلافًا للحفلات التقليدية، توزع «غلوبال سيتيزن» البطاقات مجانًا على الأشخاص الذين يعدون بمكافحة الفقر.