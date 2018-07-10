بالصور: سامح حسين يحتفل بالعرض الخاص لـ«الرجل الأخطر»

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل صناع فيلم «الرجل الأخطر» بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى السينمات بمنطقة القاهرة الجديدة (شرق القاهرة) بحضور عدد من نجوم الفن.

حضر من أبطال العمل سامح حسين وإدوارد وأحمد حلاوة ورحمة حسن وسليمان عيد والمؤلف جوزيف عطية والمخرج مرقس عادل.

كما تواجد للتهنئة المخرج أشرف فايق ومينا عطا ومحمد جمعة ومهند حسني ومحمد عز.

«الرجل الأخطر» بطولة سامح حسين وإدوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة «فريدة» لسلمى الشرقاوي ومحمد الأباصيري.

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس العرض الخاص لـ«الرجل الأخطر» (خاص لـ بوابة الوسط)