درايك يسجل أرقام استماع قياسية بألبومه الأخير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 10:52 صباحا
مغني الراب الكندي درايك في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، 20 يوليو 2017 (أ ف ب)

حقق ألبوم مغني الراب الكندي درايك الأخير «سكوربيون» عمليات استماع قياسية عبر الإنترنت بعدما تصدر المبيعات إثر أسبوع على طرحه في 29 يونيو، بحسب ما أفادت شركة «نيلسن ميوزيك» المتخصصة.

وحتى الخميس الماضي استمع إلى ألبوم «سكوربيون» حوالي 746 مليون مرة في الولايات المتحدة عبر منصات البث الموسيقي التدفقي المختلفة مثل «سبوتيفاي» و«آبل ميوزيك»، وفق «فرانس برس».

وتجاوز المغني الكندي بذلك فنان الراب الآخر بوست مالون الذي تم الاستماع إلى ألبومه «بيربونغز آند بنتليز» 431 مليون مرة في مايو.

وعلى صعيد المبيعات التي تشمل التحميل والبث التدفقي، باع درايك 732 ألف نسخة من ألبومه الأخير.

ويضم ألبوم درايك الجديد 25 أغنية تندرج في إطار موسيقى الراب التي سمحت للمغني الكندي باحتلال مركز متقدم على صعيد المبيعات في السنوات الأخيرة. إلا أن بعض الأغاني تحمل نفحة بوب أيضًا.

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