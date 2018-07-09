أكاديمية «آي دي يو بيزنس سكول» تنظم ورشتي عمل في الإسكندرية

أستاذ الإعلام والعلاقات العامة جمال الزوي (بوابة الوسط)

تقيم أكاديمية «آي دي يو بيزنس سكول» ورشة عمل بمدينة الإسكندرية (شمال مصر) بعنوان «مهارات الاتصال الفعال»، ويلقيها دكتور الإعلام والعلاقات العامة جمال الزوي، وورشة «وأنت كوتش حياتك» التي سيلقيها عمر إسماعيل.

وقال الزوي في تصريح إلى «بوابة الوسط» الاثنين، «ورشتا العمل والمحاضرات ستكون يومي 10 و11 من الشهر الجاري بمقر الأكاديمية بالإسكندرية على تمام الساعة الرابعة عصرًا».

وأضاف الزوي: «لاحظنا أن السبب الأول لجميع المشاكل سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والسياسية وغيرها هو ضعف التواصل، وعدم إيصال المعلومة بصورة صحيحة، مما يترتب عليه الكثر من المشاكل».

وأوضح: «لهذا قررنا البدء في هذه الورش، خاصة لطلبة الماجستير وأيضًا للموظفين، إضافة لتدريب الطلبة على كيفية نيل شهادتي الماجستير والدكتوراة عن بعد، خاصة أن الكثير من الطلبة الراغبين في إتمام دراستهم العليا لديهم بعض العراقيل، منها المادية، التي في كثير من الاحيان لا تمكنهم من السفر إلى خارج ليبيا لإتمام دراستهم».

وأشار الزوي إلى أن هذه الورشة ستكون مجانية ودون أي مقابل وتستهدف نحو 35 متدربًا، وخلال الفترة المقبلة سوف يتم الإعداد لورشة حول منح الماجستير المصغر في فترة لا تتجاوز العشرة أيام.