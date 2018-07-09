«الآثار الليبية» تنظم معرضًا للقطع المستلمة والمسترجعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 03:20 مساء
صورة لبعض القطع الآثرية التى سيتم عرضها خلال الحدث (فيسبوك)

في إطار الحملة التوعوية بأهمية الموروث الثقافي الليبي وسبل حمايته و تطويره، تستعد مدينة شحات لاحتضان المعرض الأول للقطع الأثرية المسترجعة والمستلمة، ومن المقرر أن يستمر المعرض عشرة أيام بمبنى متحف المدينة.

وسيتضمن المعرض الذي تنطلق فعالياته في 16 يوليو الجاري عرضًا للقطع الأثرية التي تسلمتها مصلحة الآثار الليبية بعد ترميمها وصيانتها وتسجيلها، كما سيتضمن عرضًا لمجموعة من أعمال الراحل داوود الحلاق، وفقًا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

وصرح رئيس مصلحة الآثار الليبية بالحكومة الموقتة، أحمد حسين، في وقت سابق بأن «المعرض هو النسخة الأولى، وستكون النسخة الثانية في شهر أغسطس المقبل في مدينة بنغازي، ونسخة ثالثة في شهر نوفمبر المقبل في مدينة طبرق.

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