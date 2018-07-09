«آنت-مان أند ذا واسب» يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية

«آنت-مان أند ذا واسب» يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية (رويترز)

تصدر فيلم الحركة الجديد«آنت-مان أند ذا واسب» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققًا 76 مليون دولار.

الفيلم بطولة بول رود وإيفانغلين ليلي ومايكل بينا ومن إخراج بيتون ريد، وفقا لوكالة «رويترز».

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة «إنكريدبلز 2»بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 29 مليون دولار.

وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة «جوراسيك وورلد: فولن كينغدم» من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 28.6 مليون دولار، الفيلم بطولة كريس برات وبرايس دالاس هوارد وريف سبول ومن إخراج جيه. إيه. بايونا .

وجاء في المركز الرابع فيلم الإثارة الجديد«ذا فيرست بيرغ» محققًا إيرادات بلغت 17.2 مليون دولار، الفيلم بطولة ليكس سكوت ديفيز ويلان نويل وجويفان واد ومن إخراج جيراد مكموراي.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات «سيكاريو: داي أوف ذا سولدادو» من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار، والفيلم من إخراج ستيفانو سوليما وبطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين.