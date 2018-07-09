«الرحلة» يحصد الجائزة الخامسة في المهرجانات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 02:10 مساء
بوستر الفيلم العراقي «الرحلة» (خاص لـ بوابة الوسط)

رفع فيلم «الرحلة» للمخرج محمد الدراجي رصيده من الجوائز إلى خمس؛ بعد فوزه بجائزتين من مهرجان «السينما العربية» بمعهد العالم العربي بباريس، والذي اختتم فعالياته مساء السبت 7 يوليو، وهما الجائزة الكبرى لـمعهد العالم العربي للمخرج محمد الدراجي وجائزة أفضل ممثلة لـزهراء الغندور.

وأخيرًا شهد فيلم «الرحلة» عرضه الأول بالأردن في الدورة الـ 24 من مهرجان «الفيلم الفرنسي العربي» والذي ينظمه المعهد الثقافي الفرنسي في عمان، بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، كما شارك في «أيام القاهرة السينمائية»، وضمن منافسته في مهرجان «مسقط السينمائي الدولي» فاز الفيلم بجائزتي لجنة التحكيم وأفضل ممثلة، كما حصل أيضًا على جائزة لجنة التحكيم في عرضه الأول بمصر بـمهرجان «شرم الشيخ السينمائي».

وتدورأحداث «الرحلة» في بغداد عام 2006، حيث تستعد سارة للقيام بفعل مرعب إنسانياَ، إلا أن مواجهة غير متوقعة وغريبة تمنحها فرصة لتشهد عواقب فعلها التدميري. لكن هل هذا معناه حصولها على فرصة ثانية أم اعترافها بالذنب؟

«الرحلة» من بطولة زهراء غندور وأمير جبارة ومن تأليف إيزابيل ستيد ومحمد الدراجي الذي يتولى إخراجه أيضًا.

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