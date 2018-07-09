جاستن بيبر يخطب عارضة أزياء

جاستن بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدزين (أ ف ب)

ذكر موقع «تي إم زي» المتخصص بأخبار المشاهير أن المغني الكندي جاستن بيبر مخطوب إلى عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين.

وتقدم نجم البوب الكندي (24 عامًا) بطلبه هذا من الشابة البالغة 21 عامًا خلال عشاء مساء السبت في أحد مطاعم باهاماس، وفق «فرانس برس».

وروى زبائن كانوا في المطعم للموقع أن حراس جاستن بيبر طلبوا منهم عدم استخدام هواتفهم النقالة خلال الطلب. ورفض ناطق باسم المغني تأكيد النبأ، إلا أن مقربين من بيبر وبالدوين ألمحوا إلى أنه صحيح.

وكتب والد المغني جيريمي بيبر عبر «إنستغرام» مع صورة لنجله «القول بأني فخور لا يعبر عن شعوري! أنا متحمس للمرحلة المقبلة».

أما والدته باتي ماليت فغردت «حب حب حب حب حب حب».

وهايلي بالدوين هي ابنة الممثل ستيفن بالدوين الذي شارك في فيلم «ذي يوجويل ساسبكتس» وابن شقيق الممثل إليك بالدوين بطل «30 روك» ومقلد الرئيس الأميركي جاستن بيبر. أما والدتها فبرازيلية.