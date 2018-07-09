جاستن بيبر يخطب عارضة أزياء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 11:14 صباحا
جاستن بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدزين (أ ف ب)

ذكر موقع «تي إم زي» المتخصص بأخبار المشاهير أن المغني الكندي جاستن بيبر مخطوب إلى عارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين.

وتقدم نجم البوب الكندي (24 عامًا) بطلبه هذا من الشابة البالغة 21 عامًا خلال عشاء مساء السبت في أحد مطاعم باهاماس، وفق «فرانس برس».

وروى زبائن كانوا في المطعم للموقع أن حراس جاستن بيبر طلبوا منهم عدم استخدام هواتفهم النقالة خلال الطلب. ورفض ناطق باسم المغني تأكيد النبأ، إلا أن مقربين من بيبر وبالدوين ألمحوا إلى أنه صحيح.

وكتب والد المغني جيريمي بيبر عبر «إنستغرام» مع صورة لنجله «القول بأني فخور لا يعبر عن شعوري! أنا متحمس للمرحلة المقبلة».

أما والدته باتي ماليت فغردت «حب حب حب حب حب حب».

وهايلي بالدوين هي ابنة الممثل ستيفن بالدوين الذي شارك في فيلم «ذي يوجويل ساسبكتس» وابن شقيق الممثل إليك بالدوين بطل «30 روك» ومقلد الرئيس الأميركي جاستن بيبر. أما والدتها فبرازيلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البرلمان الأوروبي: لابد من عودة الموانئ النفطية للعمل بشكل كامل
ليبيا
تازربو والكفرة تبدآن موسم جني ثمار المانجو
ليبيا
شاهد فيديو يبرز غناء واحتفال رئيسة كرواتيا مع اللاعبين بعد المباراة
رياضة عالمية
أقوى مقاتل في العالم يسقط بالقاضية
رياضة عالمية
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر
ليبيا
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجنب آلام الظهر مع هذه النصائح