وفاة أحد مؤسسي السينما الشعبية الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 10:23 صباحا
توفي السينمائي الإيطالي كارلو فانزينا عن 67 عامًا (أ ف ب)

توفي السينمائي الإيطالي كارلو فانزينا عن 67 عامًا بعد مسيرة طويلة عرف خلالها كأحد مؤسسي حركة «سينيبانيتونه» السينمائية الشعبية للأفلام الخفيفة التي تجاهلها النقاد رغم جماهيريتها الكبيرة.

وتعود تسمية «سينيبانيتونه» إلى كون الأفلام المنتمية لهذه الفئة تعرض عادة في فترة عيد الميلاد التي يُقبل خلالها الإيطاليون على تناول حلوى بانيتونه الشهيرة، وفق «فرانس برس».

وبدأ كارلو فانزينا، وهو ابن مخرج كبير آخر هو ستينو فانزينا، مسيرته خلف الكاميرا في 1976 مع «لونا دي مييلي إن تري» الذي شكل انطلاق هذا النوع السينمائي الجديد المستوحى من عالم التلفزيون مع ممثلين أصبحوا من الأشهر في مجالهم كماسيمو بولدي وكريستيان دي سيكا.

وخلال مسيرة امتدت على أربعة عقود، أنجز فانزينا حوالي 60 فيلمًا بعضها يندرج في إطار خط سينمائي جدي أكثر ويشكل تجسيدًا ساخرًا فعليًّا للمجتمع الإيطالي مثل «إيل برانزو ديلا دومينيكا» في 2003 و«إين كويستو موندو لادري» في 2004.

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