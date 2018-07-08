مؤيد زابطية يستعد لـ«ميلانين»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 08 يوليو 2018, 01:57 مساء
مؤيد زابطية وهاشم الزروق (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن المخرج الليبي مؤيد زابطية عن مسلسله الجديد «ميلانين» والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال مؤيد إلى«بوابة الوسط» إن المسلسل موسمي، مشيرا إلى أن فكرة العمل راودته هو والكاتب هاشم الزروق منذ العام 2015.

وأوضح زابطية أن عددًا من النجوم العرب يشارك في «ميلانين» إضافة إلى بعض الوجوه الجديدة الليبية.

وأشار المخرج الليبي إلى أن الهدف من العمل هو إنتاج عمل ليبي بمواصفات عالمية، ويسعى في عرضه على القنوات العربية المختلفة.

المخرج مؤيد زابطية تعامل أخيرًا مع الكاتب هاشم الزروق من خلال فيلم «الإمارة».

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