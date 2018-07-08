دعوة لفرقة «رولينغ ستونز» لدعم كفاح البولنديين «للحرية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 12:50 مساء
المغني ميك جاغر خلال حفل لفرقة «رولينغ ستونز» بفرنسا في 2017 (أ ف ب)

دعا الرئيس البولندي السابق ليخ فاليسا السبت فرقة «رولينغ ستونز» التي تحيي الأحد حفلًا في وارسو، لدعم كفاح البولنديين «دفاعًا عن الحرية» في ظل الجدل الكبير بشأن الإصلاحات القضائية التي أطلقتها الحكومة المحافظة.

وكتب الرئيس السابق لنقابة «تضامن» (سوليدارنوسك) التي أدت دورًا رئيسًا في إسقاط النظام الشيوعي في البلاد، عبر فيسبوك «كثيرون في بولندا يدافعون عن الحرية لكنهم يحتاجون للدعم. إذا ما كان في إمكانكم قول أمر ما أو فعله خلال زيارتكم لبولندا، فهذا سيعني الكثير حقًا لهؤلاء».

وتأتي دعوة ليخ فاليسا (74 عامًا) الحائز جائزة نوبل للسلام، لأكبر فرقة روك لا تزال ناشطة، بعد أسبوع من أزمة بشأن المحكمة العليا البولندية.

وترفض رئيسة المحكمة مالغوجاتا غيرزدورف ترك منصبها فيما بعث الرئيس أندري دودا لها برسالة لإبلاغها بإحالتها للتقاعد.

ويعلل حزب القانون والعدالة المحافظ إصلاحاته بضرورة تحسين الفعالية الضعيفة للمحاكم والتصدي «للطغمة الفاسدة من القضاة» المستمرة منذ الحقبة الشيوعية وفق هؤلاء.

وأحيت فرقة «رولينغ ستونز» للمرة الأولى حفلًا في بولندا في 1967، مما جعلها إحدى الفرق الغربية الأولى التي تقدم عرضًا في الجانب الآخر من الستار الحديد.

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