فوز فيلم روماني بمهرجان كارلوفي فاري الدولي للفيلم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 12:20 مساء
رادو جود وادا سولومون في مهرجان كارلوفي فاري للسينما في تشيكيا (ف ب)

فاز فيلم للمخرج الروماني رادو جود بجائزة كرة البلور الرئيسية في مهرجان كارلوفي فاري الدولي للفيلم في تشيكيا الذي اختتم السبت.

ويروي فيلم «آي دونت كير إيف وي غو داون إن هيستوري أز باربيريينز» المجازر الاتنية التي ارتكبها الجيش الروماني في العام 1941، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ونال باري ليفينسون مخرج فيلم «راين مان» قبل ثلاثين عامًا و«شوشانك ريدامشن»، وتيم روبنز كرتي بلور مكافأة على مساهمتهما في السينما العالمية خلال الدورة الثالثة والخمسين من هذا المهرجان.

ويقام هذا المهرجان السينمائي وهو الأعرق في أوروبا الشرقية والوسطى في منتجع كارلوفي فاري الساحلي الواقع على بعد 120 كيلومترًا غرب براغ، و استقطب هذه العام أكثر من 140 ألف متفرج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفرنسي «جلاد» البرازيل يلعب ضد «الديوك» في روسيا
رياضة عالمية
مباراة الأزمة.. تسرق الجمهور الليبي من المونديال
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك