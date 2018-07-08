فوز فيلم روماني بمهرجان كارلوفي فاري الدولي للفيلم

رادو جود وادا سولومون في مهرجان كارلوفي فاري للسينما في تشيكيا (ف ب)

فاز فيلم للمخرج الروماني رادو جود بجائزة كرة البلور الرئيسية في مهرجان كارلوفي فاري الدولي للفيلم في تشيكيا الذي اختتم السبت.

ويروي فيلم «آي دونت كير إيف وي غو داون إن هيستوري أز باربيريينز» المجازر الاتنية التي ارتكبها الجيش الروماني في العام 1941، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ونال باري ليفينسون مخرج فيلم «راين مان» قبل ثلاثين عامًا و«شوشانك ريدامشن»، وتيم روبنز كرتي بلور مكافأة على مساهمتهما في السينما العالمية خلال الدورة الثالثة والخمسين من هذا المهرجان.

ويقام هذا المهرجان السينمائي وهو الأعرق في أوروبا الشرقية والوسطى في منتجع كارلوفي فاري الساحلي الواقع على بعد 120 كيلومترًا غرب براغ، و استقطب هذه العام أكثر من 140 ألف متفرج.