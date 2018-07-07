أمل بوشوشة وعادل كرم يدخلان «راصور» سبتمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 03:51 مساء
بوستر الجزء الأول من المسلسل والذي يحمل عنوان «دولار» (خاص لـ بوابة الوسط)

تبدأ الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة تصوير مشاهدها في مسلسل «راصور» 10 سبتمبر المقبل، والمقرر عرضه في 15 حلقة، بواقع حلقة كل أسبوع، ومدة الحلقة تتراوح ما بين 40 و50 دقيقة.

من جانبه أكد المنتج صادق الصباح أن مسلسل«راصّور» هو خطوة للخروج عن المألوف وكسر الإطار التقليديّ للدراما العربيّة بتوقيع مُخرج مُتميّز مثل سامر البرقاوي.

وأشار إلى أن الموسم الأول من «راصّور» سيحمل عنوان «دولار»، أما الموسم الثانى سيحمل عنوان «مليون دولار»، كما تتضمن كل حلقة من المسلسل ضيوف شرف مختلفين عن الحلقات الأخرى.

مُسلسل «راصّور» من بطولة أمل بوشوشة واللبناني عادل كرم، قصّة محمود إدريس، سيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفّار، من إنتاج «صبّاح إخوان» وإخراج سامر البرقاوي.

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