الشارقة تستعد للمشاركة بمعرض ساو باولو الدولى للكتاب

الشارقة تستعد للمشاركة بمعرض ساو باولو الدولى للكتاب (أرشيفية:انترنت)

تستعد إمارة الشارقة، بإشراف هيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع 15 هيئة ومؤسسة ثقافية إماراتية، للمشاركة كضيف شرف الدورة الـ25 لمعرض ساو باولو الدولى للكتاب الذي يقام خلال الفترة ما بين 3- 12 أغسطس المقبل.

ويضم وفد الامارات 20 كاتبًا وناشرًا إماراتيًا، إلى جانب 40 كتابًا إماراتيًا مترجمًا إلى البرتغالية ، ووجه رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامرى، في مؤتمر صحفي الخميس دعوة للكتّاب والناشرين والمثقفين البرازيليين لزيارة جناح الشارقة المشارك فى المعرض، وفتح أفق التعاون والعمل المشترك مع الكتاب والناشرين الإماراتيين، عبر الترجمة، والتأليف، والطباعة، و غيرها من المجالات الإبداعية.



وستمثّل الشارقة فى معرض ساو باولو الدولى للكتاب، وفود من العديد من المؤسسات الثقافية والمعرفية والأكاديمية، ومن أبرزها، هيئة الشارقة للكتاب، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ودائرة الثقافة فى الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، ودارة الدكتور سلطان القاسمى للدراسات الخليجية، ومؤسسة الشارقة للإعلام، والمجلس الإماراتى لكتب اليافعين، وثقافة بلا حدود، ومبادرة 1001 عنوان، والجامعة الأمريكية فى الشارقة، ومنشورات القاسمي، ومجموعة كلمات، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومجلس إرثى للحرف المعاصرة، ومجلس سيدات أعمال الشارقة.