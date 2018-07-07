الشارقة تستعد للمشاركة بمعرض ساو باولو الدولى للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 03:22 مساء
الشارقة تستعد للمشاركة بمعرض ساو باولو الدولى للكتاب (أرشيفية:انترنت)

تستعد إمارة الشارقة، بإشراف هيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع 15 هيئة ومؤسسة ثقافية إماراتية، للمشاركة كضيف شرف الدورة الـ25 لمعرض ساو باولو الدولى للكتاب الذي يقام خلال الفترة ما بين 3- 12 أغسطس المقبل. 

ويضم وفد الامارات 20 كاتبًا وناشرًا إماراتيًا، إلى جانب 40 كتابًا إماراتيًا مترجمًا إلى البرتغالية ، ووجه رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد العامرى، في مؤتمر صحفي الخميس دعوة للكتّاب والناشرين والمثقفين البرازيليين لزيارة جناح الشارقة المشارك فى المعرض، وفتح أفق التعاون والعمل المشترك مع الكتاب والناشرين الإماراتيين، عبر الترجمة، والتأليف، والطباعة، و غيرها من المجالات الإبداعية.
 
وستمثّل الشارقة فى معرض ساو باولو الدولى للكتاب، وفود من العديد من المؤسسات الثقافية والمعرفية والأكاديمية، ومن أبرزها، هيئة الشارقة للكتاب، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ودائرة الثقافة فى الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، ودارة الدكتور سلطان القاسمى للدراسات الخليجية، ومؤسسة الشارقة للإعلام، والمجلس الإماراتى لكتب اليافعين، وثقافة بلا حدود، ومبادرة 1001 عنوان، والجامعة الأمريكية فى الشارقة، ومنشورات القاسمي، ومجموعة كلمات، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومجلس إرثى للحرف المعاصرة، ومجلس سيدات أعمال الشارقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ألوان جديدة لهواتف آيفون المنتظرة
علوم وتكنولوجيا
تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز
طب وصحة
النيران الصديقة تقصي البرازيل من المونديال
رياضة عالمية
بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تختار ملعب زوارة لمباراة النصف نهائي
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك