إنجاز المرحلة الأولى من مشروع متحف طلميثة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 01:13 مساء
إنجاز المرحلة الأولى من مشروع متحف طلميثة (فيسبوك)

أنهت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة الموقتة الخميس  المرحلة الأولى من مشروع متحف مدينة طلميثة، متمثلة في القاعدة الخرسانية التي سيرتكز عليها «متحف شهداء سحاب».

و سمي المتحف تخليداً لذكرى شهداء الطائرة العامودية سحاب، وصمم بطراز حديث، وسيحتوي المبنى على معمل ترميم ومنظومة لإطفاء الحريق وأخرى للمراقبة لزيادة مستوى الأمان، وفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.
 
وكان قد وضع رئيس المصلحة  أحمد حسين حجر أساس المتحف في 23 فبراير من العام الماضي معلنا عن أول متحف يوضع في إقليم «سيرنايكا» على طراز المتاحف العالمية تلبية للظروف الملحة جراء وقوع جزء من المخزن القديم و ضرورة حماية المقتنيات الأثرية بداخله.

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع متحف طلميثة (فيسبوك)
إنجاز المرحلة الأولى من مشروع متحف طلميثة (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ألوان جديدة لهواتف آيفون المنتظرة
علوم وتكنولوجيا
تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز
طب وصحة
النيران الصديقة تقصي البرازيل من المونديال
رياضة عالمية
بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تختار ملعب زوارة لمباراة النصف نهائي
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك