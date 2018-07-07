إنجاز المرحلة الأولى من مشروع متحف طلميثة

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع متحف طلميثة (فيسبوك)

أنهت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة الموقتة الخميس المرحلة الأولى من مشروع متحف مدينة طلميثة، متمثلة في القاعدة الخرسانية التي سيرتكز عليها «متحف شهداء سحاب».

و سمي المتحف تخليداً لذكرى شهداء الطائرة العامودية سحاب، وصمم بطراز حديث، وسيحتوي المبنى على معمل ترميم ومنظومة لإطفاء الحريق وأخرى للمراقبة لزيادة مستوى الأمان، وفقا للمكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية.



وكان قد وضع رئيس المصلحة أحمد حسين حجر أساس المتحف في 23 فبراير من العام الماضي معلنا عن أول متحف يوضع في إقليم «سيرنايكا» على طراز المتاحف العالمية تلبية للظروف الملحة جراء وقوع جزء من المخزن القديم و ضرورة حماية المقتنيات الأثرية بداخله.

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع متحف طلميثة (فيسبوك)

إنجاز المرحلة الأولى من مشروع متحف طلميثة (فيسبوك)