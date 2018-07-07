«متروبوليتان» يستقبل عددًا قياسيًا من الزوار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 12:47 مساء
«متروبوليتان» يستقبل عددًا قياسيًا من الزوار (ف ب)

استقبل متحف «متروبوليتان ميوزيوم» في نيويورك عددًا قياسيًا من الزوار خلال الأشهر الإثني عشرة الأخيرة بلغ 7,35 ملايين زائر، بالرغم من زيادة سعر تذكرة الدخول إلى 25 دولارًا في مارس، وفق ما جاء في بيان صادر عن المؤسسة.

ومنذ الأول من مارس، بات يتوجّب على السياح الراغبين في زيارة هذا الصرح العريق الذي يعدّ أكبر المتاحف في نيويورك، دفع 25 دولارًا لدخوله، في حين كان يمكنهم سابقًا ترك ما يحلو لهم من بدل مالي، وفقًا لوكالة فرانس برس.

غير أن هذه التعرفة الثابتة التي تطبق على السياح وحدهم وليس على سكان نيويوروك، لم تخفّف من حماسة الزوار.

و أعلنت إدارة المتحف الخميس أنها حققت رقمًا قياسيًا جديدًا للسنة المالية المنتهية في نهاية يونيو، تخطى 7,35 ملايين زائر، في مقابل 7 ملايين العام السابق.

ويعزى هذا الارتفاع، بحسب البيان الصادر عن الإدارة، بجزء كبير منه، إلى نجاح المعرض المخصص لميكلانجلو الذي استقطب بين منتصف نوفمبر ومنتصف فبراير 702 ألف زائر، وهو شكّل عاشر أنجح معرض في تاريخ هذه المؤسسة العريقة.

وفي العام 2017، استقبلت مدينة نيويورك عددًا قياسيًا من الزوار بلغ 62,8 مليونًا، أي أكثر بمعدل 2,3 مليون زائر من العام 2016، ويعكس أداء المتحف الذي يعدّ أبرز معلم سياحي في نيويورك الإقبال المتزايد على هذه المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ألوان جديدة لهواتف آيفون المنتظرة
علوم وتكنولوجيا
تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز
طب وصحة
النيران الصديقة تقصي البرازيل من المونديال
رياضة عالمية
بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تختار ملعب زوارة لمباراة النصف نهائي
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك