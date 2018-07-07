«متروبوليتان» يستقبل عددًا قياسيًا من الزوار

«متروبوليتان» يستقبل عددًا قياسيًا من الزوار (ف ب)

استقبل متحف «متروبوليتان ميوزيوم» في نيويورك عددًا قياسيًا من الزوار خلال الأشهر الإثني عشرة الأخيرة بلغ 7,35 ملايين زائر، بالرغم من زيادة سعر تذكرة الدخول إلى 25 دولارًا في مارس، وفق ما جاء في بيان صادر عن المؤسسة.

ومنذ الأول من مارس، بات يتوجّب على السياح الراغبين في زيارة هذا الصرح العريق الذي يعدّ أكبر المتاحف في نيويورك، دفع 25 دولارًا لدخوله، في حين كان يمكنهم سابقًا ترك ما يحلو لهم من بدل مالي، وفقًا لوكالة فرانس برس.

غير أن هذه التعرفة الثابتة التي تطبق على السياح وحدهم وليس على سكان نيويوروك، لم تخفّف من حماسة الزوار.

و أعلنت إدارة المتحف الخميس أنها حققت رقمًا قياسيًا جديدًا للسنة المالية المنتهية في نهاية يونيو، تخطى 7,35 ملايين زائر، في مقابل 7 ملايين العام السابق.

ويعزى هذا الارتفاع، بحسب البيان الصادر عن الإدارة، بجزء كبير منه، إلى نجاح المعرض المخصص لميكلانجلو الذي استقطب بين منتصف نوفمبر ومنتصف فبراير 702 ألف زائر، وهو شكّل عاشر أنجح معرض في تاريخ هذه المؤسسة العريقة.

وفي العام 2017، استقبلت مدينة نيويورك عددًا قياسيًا من الزوار بلغ 62,8 مليونًا، أي أكثر بمعدل 2,3 مليون زائر من العام 2016، ويعكس أداء المتحف الذي يعدّ أبرز معلم سياحي في نيويورك الإقبال المتزايد على هذه المدينة.