إلفيس كوستيلو يلغي جولته بسبب استئصال ورم

الموسيقي إلفيس كوستيلو في تورونتو، 12 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

أعلن الموسيقي البريطاني إلفيس كوستيلو الجمعة عن إلغاء الجزء الأخير من جولته بسبب عملية جراحية لورم سرطاني «خبيث»، كاشفًا في الوقت عينه أن ألبومه الجديد سيصدر في أكتوبر.

وأوضح المؤلف والملحن والمغني البالغ من العمر 63 عامًا الذي سطع نجمه في حقبة ما بعد الفانك في لندن بفضل أغانيه التي فيها تلاعب بالكلام، على موقعه الإلكتروني، أنه سيتعذر عليه القيام بالحفلات الست الأخيرة من جولته الأوروبية، وفق «فرانس برس».

ولم يقدم الفنان واسمه الحقيقي دكلان باتريك ماكمانوس أي تفاصيل عن إصابته بالسرطان، مكتفيًّا بالقول إن الأطباء نصحوه بثلاثة إلى أربعة أسابيع من الراحة. وهو ظن أن في وسعه مواصلة الجولة لكنه أقر «لا بدّ لي من تقبل فكرة أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول كي أستعيد قواي».

واعتذر من محبيه على إلغائه التزاماته، متعهدًا «بأنباء أكثر إيجابية» مع الكشف عن ألبوم جديد «رائع» من المرتقب صدوره في أكتوبر.

ونشر إلفيس كوستيلو مذكراته في العام 2015 في كتاب يحمل عنوان «آنفايثفول ميوزيك أند ديسابيرينغ إنك» يقع في 700 صفحة يروي فيها المسيرة التي جعلته من أشهر فناني جيله.