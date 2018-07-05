إطلاق مقدمة تشويقية غامضة لفيلم «تراب الماس»

أبطال فيلم «تراب الماس» (أرشيفية)

أطلقت شركة «نيوسنشري» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» المقدِّمة الإعلانية التشويقية لفيلم «تراب الماس» للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، استعدادًا لإطلاقه هذا العام في دور العرض.

وفي 38 ثانية و ١١١ لقطة، تكشف المقدمة التشويقية بشكل غامض ومثير وسريع لمحات لما سوف يشاهده الجمهور في الفيلم. أحداث «تراب الماس» تدور حول «طه» الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالمه بأكمله إلى الأبد.

«تراب الماس» هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وتارا عماد وسامي مغاوري واللبناني عادل كرم، بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي.