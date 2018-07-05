العثور على نسخة نادرة من إعلان الاستقلال الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 11:20 صباحا
العثور على نسخة نادرة من إعلان الاستقلال الأميركي (ف ب)

أعلن باحثون أميركيون وبريطانيون أنهم تأكدوا من صحة نسخة من إعلان استقلال الولايات المتحدة، وهي وثيقة نادرة عثر عليها في محفوظات مقاطعة ساسكس في جنوب انجلترا. 

هذه الوثيقة العائدة إلى ثمانينات القرن الثامن عشر وفق الباحثين هي ثاني مخطوطة منجزة على جلد حيواني (برشمان) باتت معروفة عن هذا النص السياسي الذي أعلنت بموجبه ثلاث عشرة مستعمرة بريطانية في أميركا الشمالية استقلالها في الرابع من يوليو 1776، بالإضافة إلى الوثيقة الموجودة في المحفوظات الوطنية الأميركية في واشنطن، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وقد عثر عالمان في جامعة هارفرد على هذه النسخة العام الماضي في محفوظات ساسكس في مدينة تشيتشستر، وكان البرشمان عائدًا في الأصل لتشارلز لينوكس ثالث دوق لريتشموند الملقب «الدوق الراديكالي» لدعمه الثوار الأميركيين.

وأشار مجلس مقاطعة ساسكس الغربية التي تضم تشيتشستر إلى أن «الفريق يواصل العمل لمعرفة كيف وصلت الوثيقة إلى انجلترا».

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