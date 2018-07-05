رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا

رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا (أرشيفية:انترنت)

تصدرت رواية «رئيس مفقود» للرئيس الأميركى السابق بيل كلينتون بالتعاون مع الكاتب جيمس باتيرسون قائمة «نيويورك تايمز» الكتب الأعلى مبيعًا على مستوى الأعمال الأدبية، للأسبوع الثالث على التوالي وجاءت رواية «الزواج المثالي» لايلين هيلدبراند فى المركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاءت رواية «الغريب» لستيفن كينغ، فيما احتلت رواية «حانة الديك» لجون غريشام المركز الرابع، وفى المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية «الأكواخ على الشاطىء الفضي» لراى ان ثاين، وفقًا لموقع نيويورك تايمز.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد احتل كتاب «قائم على أسرار المطبخ» لأنتونى بوردين الطاهي الأميركي الذي انتحر مؤخرًا المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي، فيما جاء كتاب «نعم مازلنا نستطيع» لدان فافيفر بالمركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاء كتاب «كاليبسو» لديفيد سيدرايس واحتل كتاب «أشياء تهم» لتشارلز كروثامر الذي قضى نحبه مؤخرًا المركز الرابع، وحل كتاب «متعلمة» لتارا وستوفر في المركز الخامس والأخير في القائمة.