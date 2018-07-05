تفكيك عصابة دولية لتهريب الآثار في إيطاليا

تفكيك عصابة دولية لتهريب الآثار في إيطاليا (أرشيفية:انترنت)

أعلنت وحدة التراث الفني في شرطة الدرك الإيطالية الأربعاء، عن تفكيك عصابة دولية لتهريب الآثار، وتم تنفيذ 23 أمر اعتقال في كل من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.

وجاء في بيان أن السلطات تمكنت من استعادة أكثر من 3 آلاف قطعة فنية سرقت خلال حفائر أثرية غير مشروعة في صقلية، والتي تزيد قيمتها على 20 مليون يورو (23.4 مليون دولار)، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت شرطة الدرك أن التجارة غير المشروعة تجري منذ أعوام ، مضيفة أن تحقيقاتها بدأت منذ العام 2014، وأن شرطة الاتحاد الأوروبي ووكالتي «يوروبول» و«يوروغست» المعنيتين بالعدالة ساعدتا في عملية الاعتقالات.