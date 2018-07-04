مصر تعرض قطعًا أثرية مستردة

مصر تعرض قطعًا أثرية مستردة (ارشيفية:انترنت)

عرضت مصر قطعًا أثرية قديمة استردتها مؤخرًا من إيطاليا بعد أن صادرتها الشرطة الإيطالية قبل أشهر.

وقالت المدير العام للمتحف المصري، صباح عبد الرازق، الأربعاء، إن القطع الأثرية تشمل 5 أقنعة دفن و11 وعاء و 151 تمثالًا صغيرًا، وأكثر من 20 ألف عملة معدنية من عصور مختلفة، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

وذكرت السلطات المصرية أنه من المرجح أنه تم استخراج القطع الأثرية وتهريبها إلى خارج البلاد سرًا، و لا يوجد سجلات لهذه القطع في أي متحف.

وتقول مصر إنها استعادت حوالي 1000 قطعة أثرية من 10 دول مختلفة خلال العام 2016 و2017.