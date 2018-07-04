ناتالي دورمر تخوض مجال الكتابة السينمائية

ناتالي دورمر تخوض مجال الكتابة السينمائية (أرشيفية:انترنت)

أطلقت الممثلة الإنجليزية ناتالي دورمر أحدث أفلامها «إن داركنس»، الذي عكفت على كتابته خلال نحو 10 سنوات وتقوم أيضًا بدور البطولة فيه.

واشتهرت دورمر بأدوارها في مسلسل «غيم أوف ثرونز» و «ذا تودرز» وسلسلة أفلام «ذا هانجر غيمز»، وتقدم في فيلمها الجديد دور عازفة البيانو الكفيفة صوفيا التي تقودها حاسة السمع لمعرفة ملابسات مقتل جارها، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتقول دورمر (36 عامًا) إنها بدأت في كتابة السيناريو عام 2009 لكن الأمور تغيرت في السينما منذ ذلك الحين مع إسناد دور البطولة للنساء بشكل أكبر في أفلام مثل «ذا جيرل ويز ذا دراجون تاتو».

وقالت في مقابلة: «كتبته قبل هذه الثورة التي أردناها لتتصدر المرأة المشهد، أعتقد أننا نستطيع حتى على مستوى السرد أن نشهد هذه الموجة، هي أبطأ مما كنا نريد لكنها تحدث».

وأضافت «استغرق الأمر سبع سنوات حتى أستطيع تصوير فيلمي المستقل، فكيف سيكون الحال بالنسبة للكاتبات والمخرجات والمصورات اللاتي يحاولن تقديم أعمالهن، لن نرى هذه الأعمال قبل سنوات».

وشكلت النساء ما يصل إلى 18 بالمئة من الكتاب والمخرجين والمنتجين والمصورين الذين عملوا في أكثر 250 فيلمًا تحقيقًا للإيرادات في الولايات المتحدة العام الماضي، ويشير مركز دراسات النساء في التلفزيون والسينما أن هذا لا يختلف عن الوضع في 1998.

واشتركت دورمر في كتابة الفيلم مع خطيبها أنتوني بيرن الذي يتولى الإخراج، ويتشارك الاثنان أيضًا في إنتاج الفيلم.

وعن عملها لأول مرة خلف الكاميرا قالت دورمر «هي تجربة مختلفة تمامًا عن الوقوف أمام الكاميرا، أتابع وأتداخل مع كل شخص يقوم بعمله في هذه الغرفة وهو ما يختلف كليًا عن أن أكون ممثلة فقط».