يوم ثقافي مفتوح للاحتفاء بداوود حلاق في شحات

يوم ثقافي مفتوح للاحتفاء بداوود حلاق في شحات (فيسبوك)

تنظم الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، الخميس، يومًا مفتوحًا احتفاءً بالأديب الراحل داوود حلاق بمدينة شحات.

وكلف رئيس الهيئة، جمعة الفاخري، الثلاثاء مدير مكاتب الثقافة بالبلديات علي الصالحين بتنظيم الحدث بالتعاون مع مراقبة آثار شحات ونادي الصداقة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ويتضمن اليوم المفتوح العديد من المناشط الثقافية منها معرض للفنون التشكيلية، ومعرض للكتاب يضم منشورات حلاق.

توفي الكاتب داوود حلاق في مايو، عن عمر ناهز الـ 76عامًا، ويعد أحد أهم الأصوات القصصية في ليبيا، وبرز إنتاجه الإبداعي في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي، بقصتين هما «ذات ليلة ممطرة» و«الموت في الملاذ».