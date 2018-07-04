تاناروت تعرض الفيلم الفرنسي «الماضي» ببنغازي

تاناروت تعرض الفيلم الفرنسي «الماضي» ببنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، فيلم الدراما الفرنسي «The Past» أو الماضي، من إنتاج العام 2013، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج المخرج الإيراني الحاصل على جائزة أوسكار أصغر فرهادي، وبطولة كل من الممثل الفرنسي طاهر رحيم وبيرينيس بيغو وعلي مصفى، ومدته 130 دقيقة.

و تدور أحداث الفيلم حول رجل إيراني يعود إلى فرنسا للانفصال عن زوجته الفرنسية التي هي على علاقة مع شخص آخر متزوج.

ترشح الفيلم للسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي لعام 2013، وفازت بيرينيس بيغو بجائزة أفضل ممثلة.