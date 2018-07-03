إدراج وادي مكسيكي في قائمة التراث العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 يوليو 2018, 03:18 مساء
صورة لغابة في وادي «تهواكان-كويكاتلان» في المكسيك، 29 يونيو 2017 (أ ف ب)

أدرج وادي «تهواكان-كويكاتلان» في المكسيك الذي يضم أكثر من 140 نوعًا من الطيور قي قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية الملتئمة في العاصمة البحرينية.

وجاء على حساب المنظمة في «تويتر» أن «موقعًا جديدًا أدرج في قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو» ألا وهو وادي تهواكان-كويكاتلان.. تهانينا!»، وفق «فرانس برس».

وقالت سوزانا فرانكو مستشارة الشؤون الثقافية في الوفد المكسيكي في اليونسكو: «نحن سعيدون وفخورون جدًا للمكسيك».

ويضم هذا الوادي الممتد على حوالي 150 ألف هكتار تراثًا ثقافيًا وطبيعيًا جدّ غني.

ويزخر بأنقاض تعود إلى أصول نشأة الزراعة وتطور المجتمعات من الصيد إلى الزراعة، فضلًا عن منقوشات على الصخور ومقابر وقلعات.

و«تهواكان-كويكاتلان» هو ثاني موقع مكسيكي يدرج في قائمة التراث العالمي بعد مدينة المايا القديمة والغابات المدارية المحمية في كالاكمول في منطقة يوكاتان الجنوبية التي انضمت إلى القائمة سنة 2016.

وتجتمع لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كلّ عام، وهي تتألف من 21 دولة طرفًا في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

وتلتئم اللجنة هذه السنة في العاصمة البحرينية المنامة وتستمر اجتماعاتها حتى الرابع من يوليو. وأدرجت سلسلة من المواقع في قائمتها، من قبيل الأحساء في السعودية وقلهات في سلطنة عمان، اختارتها من بين حوالي ثلاثين ملفّ ترشيح.

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