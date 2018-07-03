معرض «وصال» للنحات عبد الله سعيد في طرابلس

معرض «وصال» للنحات عبد الله سعيد في طرابلس (فيسبوك)

تنظم مؤسسة ورق للفنون معرضا فرديا بعنوان «وصال» للنحات الليبي عبدالله سعيد، في دار حسن الفقيه بالمدينة القديمة طرابلس في الفترة مابين 6 - 9 يوليو.

ويعد هذا المعرض هو الثاني لعبدالله الذي يحمل اسم «وصال»، ويقدم من خلاله 18 قطعة من خشب الصنوبر والعرعر والسرو والجوز والموقن متعددة الأحجام.

ويقول عبد الله حول هذه الأعمال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «وصال يحمل معنى بين السطور، حول علاقتنا بالله، والعلاقات اللامتناهية، والعلاقة مع الأهل والأقرباء والأصدقاء، وتواصلنا مع المكان والمحيط».

وأضاف «في مجموعة وصال ثمة انحناءات والتواءات تعكس على نحو ما المحن والصعوبات التي قد يصادفها المرء خلال حياته، وأيضًا نشاهد قطعًا انسيابية تتجلى فيها فترات الرخاء، هذه الأعمال هي محض إيحاءات للطبيعة من النباتات والفطريات وتكوينات من الصخور البحرية».

عبدالله سعيد (26 عامًا) من مدينة شحات، تخرَّج في كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة، هوايته الرسم والنحت منذ الطفولة، شغوف برسم الكاريكاتير وصناعة الألعاب الخشبية والأعمال الفنية اليدوية وتشكيل المجسمات، شارك بالعديد من الفعاليات المحلية و العالمية منها فعاليات اليوم العالمي للخشب في مدينة اسكيشهر التركية العام 2015، وقدم خلال العام الماضي العديد من المجموعات الفنية منها مجموعة «ليبيا مفتاح» والنحت على الصخور في منطقة «غلندس» في بلدية الساحل شرق ليبيا، و مجموعة «الهوية الليبية»، و«بوح العرعر».