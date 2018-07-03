سرت تحتفل بافتتاح إذاعة «أمواج» الشبابية

انطلاق البث المباشر لإذاعة «أمواج» (الإنترنت)

احتفل مكتب الهيئة العامة للثقافة بسرت، الإثنين، ببدء البث المباشر لإذاعة «أمواج»، بحضور عضوة المجلس البلدي هنية أبوخريص، ومدير مكتب الثقافة علاء فكرون، ومدير قطاع الصحة الدكتور خليفة محمد السيوي.

كما حضر الافتتاح أيضًا مدير مكتب جهاز الرقابة الإدارية محمد دياب، ومدير مكتب التخطيط بالبلدية المهندس عمار العباني، ومدير مكتب الاتصالات أحمد يوسف، ورئيس المجلس المحلي السابق عبدالفتاح السيوي، وعدد من مسؤولي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الإعلاميين والمثقفين بالمدينة.

وقال مدير مكتب الثقافة لـ«بوابة الوسط» إن «راديو أمواج الشبابي انطلق بثه المسموع على التردد 101.1 إف إم، ويهتم بقضايا الشباب وتشجيع ثقافة الحوار من خلال برامج يطرح خلالها الشباب آراءهم وآمالهم المستقبلية، ويشاركون في تناول القضايا التي تشغلهم».

وانطلق البث ببرنامج مباشر أعلن خلاله تدشين الإذاعة، واستضاف خلاله عضوة المجلس البلدي هنية أبوخريص المكلفة بمتابعة ملف الصحة، وأجري حوار معها بالخصوص، كما أجريت لقاءات أخرى مع مسؤولي الصحة والتخطيط والثقافة، وتتضمن الدورة الإذاعية مجموعة من البرامج المنوعة بإدارة كوادر إعلامية شابة جديدة.

وأعرب مدير مكتب الثقافة، علاء فكرون، عن سعادته بانطلاق البث المباشر لإذاعة «أمواج»، وقال إننا نفخر بوجود إذاعتين محليتين متخصصتين في المدينة، لإثراء الجانب الثقافي والتنموي، وأوضح أن إذاعة أمواج ستكون منبرًا إعلاميًا للشباب تلمس همومهم وتحمل روح التفاؤل والأمل، وثمَّن فكرون جهود العاملين في الإذاعة وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم.

يذكر أن مكتب الثقافة بسرت أطلق بث إذاعة «سرت الثقافية» مطلع يناير 2018، على التردد 99.9 إف إم وتغطي نطاق المدينة.