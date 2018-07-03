«القنطرة» أول ألبوم أوبرا على تطبيقي أنغامي و«آي تيونز»

بوستر ألبوم المطربة الأردنية زينة (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت السوبرانو الأردنية زينة برهوم ألبومها الغنائي الأول «القنطرة: تجسير الثقافات عبر البحر الأبيض المتوسط وما وراءه» عبر تطبيقي أنغامي و«آي تيونز» لتصبح أول مطربة أوبرا عربية على الإطلاق تتواجد على التطبيقين.

وتُعيد زينة من خلال الألبوم أداء 10 أغنيات عربية وعالمية مثل الأغنية الكلاسيكية الأندلسية «لما بدى يتثنى» والأغاني النيبوليتية «أوه سولي» و«فونيكولي فونيكولا» و«غرناطة» و«لا سيدارم لا مانو» و«تانيوس إيدو» و«سيمبري ليبرا» من أوبرا لا ترافياتا لفيردي و«أوه ميو بابينو كارو» و«دعني أبكي» و«الحياة باللون الوردي».