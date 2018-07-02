الفاخري يجتمع باللجنة الدائمة لجائزة محمد عبدالهادي

جمعة الفاخري أثناء تسليم الدرع (خاص لـ بوابة الوسط)

عقد رئيس هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، جمعة الفاخري، الأحد اجتماعًا مع اللجنه الدائمة لجائزة محمد عبدالهادي، برئاسة الفنان محمود عبدالكريم عبدالهادي وعضوية الفنان سالم عيسى سالم والفنان خليل العريبي والمخرج حسين علي عبدالهادي.

وناقش الاجتماع إقامة مهرجان مسرحي سنوي، متنقل بين المدن الليبية، بينما تقرر إعلان وإشهار الجائزة من خلال أول مهرجان يقام قريبًا.

واتفق الجميع على تشكيل لجان مختصة ووضع الخطوات الأولى والترتيبات والتجهيزات لإطلاق المهرجان.

كما تم تقديم درع وفاء مقدم من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج لروح الراحل محمد عبدالهادي، عن طريق جمعة الفاخري.