«سكوربيون» دريك في طريقه لتحقيق رقم قياسي

«سكوربيون» دريك في طريقه لتحقيق رقم قياسي (أرشيفية:انترنت)

اتجه على ما يبدو مغني الراب الشهير دريك، الذي حقق أعلى مبيعات في العالم في 2016، نحو تحقيق رقم قياسي جديد للمشاهدة الحية عبر الإنترنت «ستريمنج» بألبومه الجديد «سكوربيون»، والذي يكشف فيه عن أنه أصبح والدًا.

وقال موقع سبوتيفاي على الإنترنت الذي يقدم الخدمة إن متوسط معدل المشاهدة بلغ عشرة ملايين في الساعة الواحدة الجمعة، فيما قالت آبل ميوزك إن الألبوم احتل المركز الأول في 92 دولة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي الألبوم المؤلف من 25 أغنية يؤكد دريك (31 عامًا) إشاعات انتشرت منذ فترة طويلة عن أنه أصبح والدًا لطفل لكنه لم يعلن عن هوية الأم.

ويتضمن الألبوم أيضًا تعاونًا مع نجوم من بينهم جاي-زي ونيكي ميناج وتي دولا ساين ومقاطع صوتية للراحل مايكل جاكسون.

ويأتي ألبوم «سكوربيون» بعد ألبوم «فيوز» الذي حقق لدريك أعلى مبيعات في العام 2016 وإصداره في العام الماضي ألبوم «مور لايف»، والذي سجل رقمًا قياسيًا في المشاهدة عبر الإنترنت عبر كل مزودي تلك الخدمة، إذ حقق 385 مليون مشاهدة في أول أسبوع من إصداره.

وقالت رابطة صناعة التسجيلات الأميركية الجمعة إن دريك أصبح على رأس قائمة أبرز المطربين رقميًا، إذ سجل 142 مليون وحدة بيع رقمية لأغنيات منفرده متفوقًا بذلك على تايلور سويفت وريانا.