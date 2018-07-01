أحلام تغني في ختام مهرجان موازين بالمغرب

المطربة الخليجية أحلام (أرشيفية:انترنت)

اختتمت المغنية الإماراتية أحلام ليالي مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب السبت بحفل كبير جذب الآلاف من عشاق الموسيقى الشرقية والأغاني الخليجية.

وأطلت أحلام على مسرح النهضة الذي يستضيف برنامج الموسيقى الشرقية في المهرجان بقفطان مغربي أزرق، ورددت على مدى أكثر من ساعتين باقة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، وفقًا لوكالة «رويترز».

ووجهت المغنية الإماراتية كلمة لجمهور الحفل قائلة «أنا اليوم بينكم أحس أنا مش غريبة.. أحس إن أنا في بلدي الثاني المغرب العظيم».

ومن بين ما غنت «تدري ليش» و«ما يصح إلا الصحيح» و«قول عني» و«اللي شايف نفسه» وغيرها من الأغاني الخليجية التي اشتهرت بها.

ورغم دعوات المقاطعة التي سبقت انطلاق المهرجان في 22 يونيو فإن حفل أحلام كان من بين الحفلات التي شهدت حضورًا كبيرًا، وهو ما يرجع إلى مبادرتها الشخصية بالتنازل عن أجرها عن الحفل لصالح العمل الخيري.

وشمل برنامج الختام السبت حفلات أخرى على مسارح محمد الخامس والسويسي وأبو رقراق وسلا وشالة إضافة إلى عروض الشارع في محج الرياض وشارع المسيرة.

وكانت من بين الحفلات المميزة في الختام حفل لويس فونسي من بويرتوريكو صاحب أغنية «ديسباسيتو» التي حققت أرقامًا قياسية على مستوى المشاهدة والتحميل عبر الإنترنت.

وعلى مدى تسعة أيام تضمن برنامج المهرجان حفلات لكبار المغنين العرب والأجانب منهم الأميركي برونو مارس، واللبنانية ماجدة الرومي والتونسي صابر الرباعي والعراقي كاظم الساهر والمغربية نجاة اعتابو.