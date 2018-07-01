12 عربيًّا في قائمة الأعضاء الجدد للأوسكار

المخرج اللبناني زياد دويري أحدث المنضمين للأوسكار (أرشيفية)

أعلنت أكاديمية «فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية» المانحة لجوائز أوسكار عن انضمام 12 من صُنَّاع الأفلام العرب إلى عضويتها في فئات التأليف والإخراج والتمثيل والوثائقي والتحريك والإنتاج، وتواجد 6 من المختارين العرب لعضوية الأوسكار في قائمة الـ100 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية والتي كان قد أطلقها مركز السينما العربية ضمن فعاليات الدورة السابقة من مهرجان «كان» السينمائي.

الأعضاء العرب الجدد المنضمون إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة هم اللبناني زياد دويري في فئة التأليف والإخراج، واللبنانية جويل توما في فئة التأليف، وفي فئة التمثيل الجزائرية صوفيا بوتلة والفلسطينية هيام عباس في نفس الفئة، وفي فئة الوثائقي التونسية درة بوشوشة والسوري فراس فياض والمصري محمد صيام، وفي فئة الإنتاج اللبناني أنطوان صحناوي والتونسي سعيد بن سعيد، وفي فئة التحريك المصري ياسر حامد.

وسبق أن تواجد 6 من بين هذه الأسماء في قائمة الـ100 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، وهم زياد دويري ودرة بوشوشة وآن ماري جاسر ونادين لبكي وهيام عباس وفراس فياض، كما شهدت القائمة تواجد سينمائيين غير عرب ولكنهم يساهمون في صناعة السينما العربية، مثل المنتج رومان بول الذي تواجد في فئة المنتجين، وكان في قائمة الأكثر تأثيرًا أيضًا.