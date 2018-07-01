إدراج مواقع ومبانٍ من طراز «آرت ديكو» لقائمة اليونسكو للتراث

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 يوليو 2018, 12:59 مساء
صورة لكنيسة نوبوكي القديمة في مدينة ناغازاكي اليابانية (ف ب)

أدرجت «اليونسكو» على قائمتها للتراث العالمي اثني عشر موقعًا مسيحيًا في جنوب اليابان كان يتعرض المؤمنون فيه للاضطهاد، ومباني مشيدة على طراز آرت ديكو في بومباي الهندية، بحسب ما أعلنت السبت المنظمة التي تعقد حاليًا اجتماعًا في المنامة.

ومن بين المواقع اليابانية كاتدرائية أورا الكاثوليكية في ناغازاكي المشيدة تكريمًا لذكرى ستة وعشرين مسيحيًا قتلوا قبل أكثر من أربعة قرون بسبب إيمانهم، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتشكل كاتدرائية أورا المشيدة على الطراز القوطي في 1864 على يد كهنة فرنسيين والمعروفة لدى السكان المحليين باسم «المعبد الفرنسي» أقدم منشأة مسيحية في اليابان.

وصنفتها الحكومة اليابانية كنزًا وطنيًا في 1933 وتعرضت لأضرار جراء القنبلة الذرية الأميركية على ناغازاكي في 9 أغسطس 1945.

ومن المواقع اليابانية الأخرى التي أدرجت على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، قرية ساكيتسو في أماكوسا بمنطقة كوماموتو، حيث مارس المسيحيون شعائرهم الدينية في السر خلال فترة ايدو في التاريخ الياباني القديم بين 1603 و1868.

كذلك أدرجت لجنة التراث في «اليونسكو» مباني مشيدة على طراز آرت ديكو الهندسي في مدينة بومباني الهندية بين مطلع الثلاثينات ومطلع الخمسينات في آخر عهد الاستعمار البريطاني.

ويعرف مجمع بومباي آرت ديكو الهندسي، وهو أقل شهرة من النمط الفيكتوري، بأنه ثاني أهم مجمع هندسي في العالم بعد ذلك الموجود في ميامي بين المباني المشيدة وفق هذا المنحى الهندسي الذي حقق رواجًا في الولايات المتحدة وأوروبا خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي.

وتخضع هذه المباني الهندية المهددة جراء المضاربة العقارية في بومباي، لعملية مسح تجريها مجموعة من المولعين بهذا النمط الهندسي ضمن مشروع «آرت ديكو مومباي».
 
ويدرس المشاركون في اجتماع المنامة الذي يستمر حتى 4 يوليو، ملفات حوالي ثلاثين موقعًا عالميًا.

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