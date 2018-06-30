شير في لقطات ترويجية للجزء الثاني من «ماما ميا»

شير في لقطات ترويجية للجزء الثاني من «ماما ميا» (أرشيفية:انترنت)

ألقى محبو فيلم «ماما ميا» نظرة جديدة على ما ينتظرهم في الجزء الثاني من الفيلم الموسيقي من خلال لقطات للاحتفاء بالمغنية شير التي تشارك في الفيلم.

وبشعر أبيض وبذلة فاتحة اللون وعصا في يدها، تظهر شير في الفيلم الذي يحتفي بأغنيات فريق «أبا» الغنائي، حيث تجسد دور روبي، والدة دونا التي تؤدي شخصيتها النجمة ميريل ستريب، وفقًا لوكالة «رويترز».

واشتهرت شير بأغنيات مثل «دارك ليدي» و«إيف آي كود تيرن باك تايم» و«بيليف» وتغني في الفيلم واللقطات أغنية أبا الشهيرة «فرناندو»، وتظهر شير مرتدية ملابس براقة وترقص مع الممثل آندي غارسيا، وفي لقطات أخرى بجوار ستريب.

وصدر للفيلم الجديد الذي سيكون بعنوان «ماما ميا! هير وي جو أجين» عدد من اللقطات الترويجية قبل طرحه في دور السينما في يوليو، وتبدأ أحداث الفيلم من حيث انتهى الجزء الأول الذي تدور أحداثه في جزيرة يونانية وقامت ببطولته ستريب مع أماندا سيفرايد التي تجسد دور ابنتها صوفي، إلى جانب بيرس بروسنان وكولن فيرث وستيلان سكارسغارد.

ويعود الجزء الثاني الذي يشارك فيه كثير من الوجوه الجديدة بالزمن إلى الوراء، حيث تعرف صوفي التي تنتظر مولودها مزيدًا عن ماضي والدتها.