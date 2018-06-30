بعد نصف قرن على وفاته.. معزوفات جديدة لجون كولترين

عازف الساكسوفون الأميركي جون كولترين خلال حفل في باريس (أ ف ب)

بعد نصف قرن على وفاة عازف الساكسوفون الأميركي الشهير جون كولترين، صدر الجمعة ألبوم «بوث دايركشنز آت وانس-ذي لوست ألبوم» الذي يتضمن معزوفات جديدة لفنان الجاز.

في السادس من مارس 1963، زار جون كولترين وأعضاء فرقته الرباعية، عازف البيانو ماكوي تاينز وعازف الكونترباص جيمي غاريسون وعازف الباص إلفن جونز، استوديوهات رودي فان غيلدر مهندس الصوت الأميركي الشهير وصاحب شركة «بلو نوت»، وفق «فرانس برس».

وظلوا في الاستوديو طوال فترة بعد الظهر وخرج كولترين مع التسجيلات التي أراد أن يسمعها لزوجته ولم يسمع عنها منذ لك الحين.

وقال أليكس دوتيلث الذي ينتج برنامجا يوميا عن الجاز على إذاعة «فرانس موزيك»، «كانت جلسة مخصصة لإعداد ألبوم برأيي. وهي جلسة تسجيل تقليدية».

وكتب سوني رولينز الذي يعد من عمالقة العزف على الساكسوفون كما جون كولترين على غلاف هذا الألبوم «كما لو أننا نكتشف قطعة جديدة في هذا الهرم الكبير».

ويعدّ «بوث دايركشنز آت وانس-ذي لوست ألبوم» الصادر عن مجموعة «يونيفرسال/إمبالس» مجموعة موسيقية ذات قيمة كبيرة تكتسي أهمية بالغة في أوساط موسيقى الجاز.

ويتضمن الألبوم معزوفتين لم يعطهما كولترين اسما أدرجتا في الأسطوانة مع رقم لكلّ منهما.