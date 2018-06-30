عاصي الحلاني وأحلام أبرز نجوم مهرجان جرش 2018

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يونيو 2018, 03:31 مساء
عاصي الحلاني وأحلام أبرز نجوم مهرجان جرش 2018 (أرشيفية:انترنت)

يجذب مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية مجموعة من نجوم الموسيقى والغناء هذا العام من بينهم اللبناني عاصي الحلاني والكويتي عبد الله الرويشد والإماراتية أحلام.

ويعد المهرجان الصيفي، الذي تستضيفه مدينة جرش الأثرية بشمال غرب الأردن في يوليو، هو الأكبر فنيًّا الذي تحرص المملكة على إقامته سنويًّا منذ ثمانينات القرن الماضي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتقام أنشطة الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان في الفترة بين 19 و28 يوليو بمدينة جرش الأثرية ومن 29 يوليو إلى الرابع من أغسطس في العاصمة عمان، وتنظم المهرجان وزارة الثقافة الأردنية بالتعاون مع المركز الثقافي الملكي واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وبلدية جرش الكبرى.

ومن أبرز الفنانين الأردنيين المشاركين هذا العام حسين السلمان ونانسي بيترو وجهاد سركيس ومحمد الحوري ومكادي نحاس، وإضافة إلى الحفلات الغنائية الفردية يقيم المهرجان ليلة عراقية تجمع الفنانين سيف نبيل ومحمد الفارس.

كما تشارك مجموعة كبيرة من الفرق الشعبية والفلكلورية العربية، منها فرقة «صمود» الفلسطينية للدبكة الشعبية وفرقة «نغم الموسيقية» السعودية وفرقة «تخت »الكويتية وفرقة «رضا للفنون الشعبية» المصرية.

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