«مونترو» يكرّم كوينسي جونز في ليلته الافتتاحية

كوينسي جونز خلال حدث في لوس أنجليس، 2 أغسطس 2016 (أ ف ب)

افتتح المغني الإيطالي باولو كونته الجمعة النسخة الثانية والخمسين من مهرجان «مونترو» للجاز التي كرمت الموسيقي الأميركي كوينسي جونز في ذكرى ميلاده الخامسة والثمانين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وافتتح كونته (81 عامًا) والذي لم يشارك في هذا المهرجان منذ العام 2013، العرض مع تأدية أغنية «كومه دي».

وشارك أيضًا في أمسية الافتتاح كلّ من مغني البوب الفرنسي إتيين داهو والأميركي جون كايل الذي أسس مع لو ريد فرقة «ذي فلفت أندرغراوند».

ومنحت مدينة مونترو ميدالية فخرية لكوينسي جونز في هذه المناسبة. وقال الفنان إن «مهرجان مونترو هو بمثابة رولز-رويس المهرجانات».

وصرّح الموسيقي الذي خاض مجال العزف على البوق والتأليف والتوزيع والإنتاج «أحبك يا مونترو» بالفرنسية.

وتولى جونز الذي تعاون مع كبار الفنانين من أمثال توني بينيت وفرانك سيناترا وباربرا سترايسند، خصوصًا إنتاج ثلاثة ألبومات لمايكل جاكسون أبرزها «ثريلر» الذي يعدّ الألبوم الأكثر مبيعًا في العالم.

وشارك في إعداد نسختي العام 1991 و1993 من مهرجان «مونترو» الذي قدّم فيه عروضًا عدة.

وتستمر النسخة الحالية من المهرجان حتى الرابع عشر من يوليو مع 380 عرضًا مرتقبًا على ضفاف بحيرة ليمان، من بينها 250 بالمجان.

ومن أبرز ضيوف الدورة الثانية والخمسين، «ديب بوربل» وفان موريسون وإيغي بوب و«هوليوود فامبايرز» وجاك وايت.