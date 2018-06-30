بالصور: فيدرا وأشرف زكي في جنازة الفنان مدحت مرسي

القاهرة - بوابة الوسط: (تصوير: مصطفى مرتضى) | السبت 30 يونيو 2018, 10:47 صباحا
من جنازة الفنان الراحل مدحت مرسي (خاص لـ بوابة الوسط)

شارك عدد من نجوم الفن في تشييع جنازة الفنان مدحت مرسي الذي رحل عن عالمنا الخميس بعد صراع مع المرض وذلك عقب صلاة الجمعة من مسجد الفاروق بالمعادي.

تصدر مقدمة المشيعين نجلا الراحل السيناريست أيمن مدحت والمخرج أحمد مدحت وهادي الجيار ونقيب الممثلين أشرف زكي وحازم سمير وفيدرا ومحمد أبو داود وماهر سليم وتامر شلتوت وإسماعيل شرف ومحمد العمروسي وكريم الحسيني.

شارك الراحل في عدد كبير من الأفلام منها «نص أرنب» و«اتنين على الطريق» و«المرأة الحديدية» إلى جانب العديد من المسلسلات التي يعد من أهمها «غدًا تتفتح الزهور» و«اللقاء الثاني».

من جنازة الفنان الراحل مدحت مرسي (خاص لـ بوابة الوسط)
من جنازة الفنان الراحل مدحت مرسي (خاص لـ بوابة الوسط)
من جنازة الفنان الراحل مدحت مرسي (خاص لـ بوابة الوسط)
من جنازة الفنان الراحل مدحت مرسي (خاص لـ بوابة الوسط)
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