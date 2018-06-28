هيو غرانت: قبلت بالزواج لسبب وجيه

الممثل البريطاني هيو غرانت و زوجته (أرشيفية:انترنت)

قال الممثل البريطاني هيو غرانت الذي استسلم أخيرًا لقفص الزوجية بعد عقود من التهكم على الزواج، إنه وافق عليه لسبب وجيه.

وقال غرانت في مقابلة «أنجبنا ثلاثة أطفال ونعيش معًا»، وفقًا لوكالة رويترز.

وارتبط غرانت (57 عامًا) بالمنتجة التلفزيونية السويدية آنا إبيرشتاين (39 عامًا) بزواج مدني في مراسم هادئة في لندن الشهر الماضي، وكان النجم السينمائي يقول عادة إنه لا يؤمن بالزواج.

وقال في المقابلة «ما زلت أظنه أمرًا غير منطقي على الإطلاق، وبالمناسبة تظن زوجتي الشيء نفسه، لكنه بدا أمرًا لطيفًا ومريحًا».

ويشتهر غرانت بدور الانجليزي المتلعثم في أفلام رومانسية كوميدية مثل «نوتينغ هيل»، و«فور ودنغز آند إيه فيونيرال»، لكنه بصدد تقديم دور مختلف في مسلسل قصير باسم «إيه فيري إنجليش سكاندل»، ويلعب فيه دور الزعيم الراحل للحزب الليبرالي البريطاني جيريمي ثورب، ويبدأ عرض المسلسل الجمعة في الولايات المتحدة على موقع أمازون.