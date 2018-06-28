«مصطفى زاد» يفوز بجائزة مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة

مهرجان الفيلم المغاربي بوجدة (فيسبوك)

فاز الفيلم التونسي «مصطفى زاد» للمخرج نضال شطة بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم المغاربي بوجدة، الذي أسدل الستار على دورته السابعة الأربعاء في المملكة المغربية.

الفيلم بطولة عبدالمنعم شويات وفاطمة الناصر وعيسى حراث، وتدور أحداثه حول مصطفى الذي يعمل مذيعًا في الراديو والمشاكل الشخصية التي يتعرض لها وتقاطعها مع المشكلات العامة للبلاد قبل 24 ساعة من الانتخابات التونسية في 2014، وفقًا لوكالة رويترز.

وحصل الفيلم على جائزة أفضل ممثل في المهرجان والتي ذهبت إلى عبدالمنعم شويات، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين المغربية سارة بيرليس عن دورها في فيلم «الفراشة» والتونسية سندس بلحسن عن دورها في فيلم «بنزين».

كما فازت الجزائرية ياسمين شويخ بجائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو عن فيلمها «إلى آخر الزمان»، فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي «نوح لا يعرف العوم» للمخرج رشيد الوالي.

وضمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ستة أفلام من المغرب وتونس والجزائر.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة والتي ضمت 12 فيلمًا، فاز الفيلم التونسي «آية» للمخرجة مفيدة فضيلة بجائزتي أفضل فيلم وأفضل سيناريو، فيما فازت لطيفة سعيد بجائزة أفضل إخراج عن فيلمها «أرض شاسعة».