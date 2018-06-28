بيع لوحة للرسام لوسيان فرويد بـ 29 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 12:48 مساء
بيع لوحة للرسام لوسيان فرويد بـ 29 مليون دولار (أرشيفية:انترنت)

قالت دار مزادات سوذبيز إنها باعت لوحة عارية للرسام لوسيان فرويد مقابل 29 مليون دولار في مزاد، لتصبح الأعلى سعرًا بين أعمال الفنان البريطاني التي تباع في لندن.

توفي فرويد عام 2011 ورسم لوحة «بورتريه أون إيه وايت كافر» حين كان في الثمانين من عمره، وتصور اللوحة صوفي لورانس التي كانت موظفة في دار تيت للنشر والتقى بها الفنان حين كانت تعمل على عرض لمجمل أعماله، وفقًا لوكالة رويترز.

وقبل المزاد الذي أقيم الثلاثاء وبيعت خلاله اللوحة مقابل 22.5 مليون جنيه استرليني، ونقلت سوذبيز عن صوفي قولها «لم أكن لأفعل ذلك لأحد غيره، فهو واحد من أفضل الفنانين على الإطلاق».

وأضافت «كان الأمر مخيفًا جدًا لكنه جعلني أشعر بالارتياح، كان بارعًا في إشعار الآخرين بالألفة، أعجبت به للغاية».

ولد فرويد في برلين وعرف برسم اللوحات بما في ذلك العارية منها، ومن أشهر أعماله لوحة عارية تصور عارضة الأزياء كيت موس حين.

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