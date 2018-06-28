وفاة والد مايكل جاكسون عن 89 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يونيو 2018, 10:10 صباحا
جو جاكسون في لاس فيغاس، 28 أكتوبر 2009 (أ ف ب)

توفي جو جاكسون، والد ملك البوب مايكل جاكسون، الأربعاء عن 89 عامًا، بحسب ما أفاد عدة أفراد من أسرته.

وغرّد حفيده راندي جاكسون «فليرقد بسلام الملك الذي جعل كلّ شيء ممكنا! أحبك يا جدي»، مرفقا تغريدته بصورة لجو جاكسون، وفق «فرانس برس».

وأكد تاج جاكسون، وهو أيضًا من أحفاد جو الذي كان يعدّ عميد إحدى أشهر العائلات في الولايات المتحدة، أن جدّه «كان يحظى باحترام العائلة برمتها»، منتقدًا الصورة التي رسمتها وسائل الإعلام عن الرجل الثمانيني.

موقع «تي إم زي» وقناة «إنترتاينمت تونيات» المتخصصان في أخبار المشاهير كانا أول من أعلن نبأ وفاة مؤسس فرقة «ذي جاكسون 5» صباح الأربعاء إثر صراع مع السرطان.

وأكدت ابنته لا تويا خبر الوفاة في فترة بعد الظهر، مشيدة بذكرى والدها على «تويتر» ومعربة عن »جزيل امتنانها» له.

ونشر جو جاكسون رسالة على «تويتر» الأحد، تدفع إلى الظن أن نهايته باتت قريبة. وجاء في تغريدته «شهدت على الشمس تغيب أكثر مما سيتسنى لي فعله الآن»، مرفقًا الرسالة بصورة له وهو يتأمل مغيب الشمس.

قدّر جو جاكسون الذي لديه 11 ولدًا الموهبة الموسيقية لأطفاله في سن مبكرة وأسس فرقة «ذي جاكسون 5» عندما كان ابنه مايكل في الحادية عشرة من العمر. وهي اشتهرت بأغنيات عدة من قبيل «آي وانت يو باك» الصادرة سنة 1969.

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