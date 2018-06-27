بعد تنبوئه بفوز ترامب.. مسلسل كرتوني يتوقع طرفي نهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 04:55 مساء
مشهد من مسلسل «سيمبسون» (أرشيفية)


لا يزال مسلسل «عائلة سيمبسون» الكرتوني الشهير يثير الجدل بنبوءاته «الغريبة» التي تحقق كثير منها، فيما كشف متابعون لحلقاته القديمة أن المسلسل توقع طرفي مونديال 2018.

وفي حلقة تعود إلى العام 1997، تنبأ المسلسل الشهير بوصول منتخبي البرتغال والمكسيك إلى نهائي كأس العالم، وفق «سكاي نيوز عربية».

وللمفارقة، فإن المكسيك التي تتصدر مجموعتها حاليًا في المونديال، لا يمكنها وفقًا لقرعة الأدوار الإقصائية مقابلة البرتغال في أي دور قبل المباراة النهائية، في حال حافظت على صدارتها.

وتظهر الحلقة أيضًا لاعبًا في منتخب المكسيك يلهو مع بعض الفتيات في حوض سباحة، وهو ما ربطه البعض بـ«فضيحة نسائية» تورط فيها بالفعل عدد من لاعبي المنتخب اللاتيني قبيل المونديال.

ويمتلك المسلسل تاريخًا مثيرًا للدهشة من التنبؤات التي تحققت بالفعل، مثل حلقاته التي كشفت قبل 18 عامًا عن تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وإصابة نيمار في كأس العالم 2014، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

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